NetBeans 12.2 est disponible avec de nouvelles fonctionnalités de Java spécifiques aux JDK 14 et 15, Le support de PHP 8.0 et l'amélioration de la prise en charge de JavaScript 7PARTAGES 4 0 NetBeans est un environnement de développement intégré (EDI) dont le développement a commencé en 1996, sous le nom de Xelfi. NetBeans un EDI complet, gratuit et à code source ouvert, destiné aux développeurs de logiciels Java pour créer des applications multiplateformes de bureau, mobiles et Web basées sur les standards de l'industrie en utilisant les dernières technologies. Ses premières versions ont été éditées par Sun Microsystems, puis par Oracle, après le rachat de Sun Microsystems en 2009. Oracle a continué le développement jusqu’en 2016 avant de décider de confier la gestion de l'EDI à la fondation open source Apache.



La fondation open source a poursuivi le développement de l'EDI et





Nouvelles fonctionnalités de Java spécifiques aux JDK 14 et 15



coloration du code : les mots clés "sealed", "non-sealed" et "permits" sont mis en évidence conformément aux styles existants de tous les autres mots clés Java ;

formatage du code pour le type "sealed" : la fonction de formatage du code Java a été étendue pour inclure pour la première fois les clauses "sealed" et "permits" ;

autocomplétion pour le type "sealed" : ajout des mots clés "sealed" et "non-sealed" avant la déclaration de "class". Ajout de la clause "permits" uniquement à l'endroit autorisé, c'est-à-dire que la clause "permits" ne peut pas être placée avant la clause "extends" et "implements", si elle est présente ;

amélioration de la variable "Record" : l'éditeur analysera le contexte et suggérera ensuite des choix accessibles à partir de la position actuelle du curseur ;

correction du problème de formatage des enregistrements avec l'utilisation d'annotations ;

nb-javac fork prend désormais en charge le JDK 15 ;

Nouvelles fonctions diverses du langage Java



affichage des types pour les invocations de méthodes enchaînées ;





création d'une nouvelle Class/Interface/Enum en copiant-collant le texte brut ;

création une seule instance de javac : utilisez une seule instance de javac pour analyser plusieurs fichiers lorsque plusieurs fichiers java doivent être analysés alors que NetBeans fonctionne sans nb-javac ;

Les fonctionnalités Java de NetBeans dans VS Code



VSNetBeans, l'extension Apache NetBeans pour Visual Studio Code, est un outil de promotion créé par la communauté Apache NetBeans pour les utilisateurs de VS Code. Le support complet de l'édition et du débogage Java est fourni par VSNetBeans directement dans votre environnement VS Code. En utilisant VSNetBeans, vous utilisez les mêmes outils Java que ceux qui font partie d'Apache NetBeans, de sorte que l'équipe de l'EDI espère que VSNetBeans fournira une nouvelle voie de retour au projet Apache NetBeans.





VS Code supporte déjà Java, grâce à une extension créée par Red Hat, mais, selon l'équipe de NetBeans, il manque à cette extension les fonctionnalités suivantes que VSNetBeans fournit d'emblée :



support pour le JDK 8. (L'extension Red Hat nécessite le JDK 11 ou plus) ;

débogage polyglotte ;

support pour les projets OpenJDK ;

Mises à jour et recommandations pour JavaFX



NetBeans 12.2 évite les assertions et les NPE dans la complétion du code fxml ;

désactivation du contrôleur FXML dans le paquet par défaut ;

NetBeans 12.2 inclure des objets immuables pour l'identification de l'éditeur fxml.

Mises à jour et recommandations pour Java Web



suppression de l'intégration de Derby dans les modules du serveur Payara : H2 a remplacé Derby comme base de données par défaut dans Payara 5 et Derby qui peut être démarré et géré par la plateforme Payara, a été supprimé à partir de la version 5.201. L'intégration de Derby peut donc être supprimée des modules du serveur Payara de l'EDI Apache NetBeans, comme la création d'un pool de ressources et de connexions Derby JDBC de l'EDI Apache NetBeans vers le serveur Payara ;

la boîte de dialogue des propriétés du projet Web ne parvient pas à enregistrer l'URL relative : il s'agit d'une correction de bogue ;

corrections du catalogue JavaServer Faces : amélioration de la prise en charge de Java EE ;

correction de l'intégration de Spring Web MVC 5.2.9.

Systèmes de construction Java



ajout de la détection des changements dans la distribution des paquets Gradle ;

ajout de JAVA_HOME aux variables d'environnement de construction du Gradle ;

ajout d'un meilleur moyen de détecter les sources et les javadocs dans les projets Gradle ;

activation de l'option run/debug single lorsque la tâche appropriée est fournie par le projet Gradle ;

correction des nœuds d'artefacts manquants dans les configurations de projets Gradle ;

organisation des onglets de détail des informations de Gradle Source sur la droite ;

les projets Maven open source utilisent maintenant sans verrouillage getModuleName ;

etc.

Mises à jour et améliorations des supports de PHP et de JavaScript



Support de PHP 8.0



types d'Union ;

opérateur Nullsafe ;

expression de correspondance ;

throw Expression ;

Non-capturing catches ;

autoriser ::classe sur les objets ;

autoriser la virgule de fin dans la liste des paramètres ;

type de retour statique ;

type mixte.

Autres



dépendances et infrastructure des fonctionnalités JavaScript et HTML nettoyées ;

l'analyseur HTML n'attend plus l'ouverture des projets ;

suppression du support obsolète d'Oracle JET ;

améliorations du CSS3 ;

ajout d'un plugin pour BootsFaces afin de prendre en charge <b:dataTable ;

réparation de la recherche npm défectueuse.

Amélioration des bibliothèques



prise en charge d'Apache Ant 1.10.8 ;

"exec-maven-plugin" est mis à jour de la version 1.5.0 vers la version 3.0.0 ;

mise à jour de Gradle Tooling API vers la version 6.7 ;

JDBC PostgreSQL est mis à jour de la version 42.2.10 vers la version 42.2.16 ;

mise à jour de payara-micro-maven-plugin vers la version v1.3.0 ;

prise en charge de Spring Framework 4.3.29 ;

support de Spring Framework 5.2.9 ;

TestNG est mis à jour de la version 6.8.1 vers la version 6.14.3.

Divers



correction pour Mac OS X Big Sur : correction de l'appel pour trouver jdkhome en utilisant /usr/libexec/java_home ;

détection des JDK : installation avec SDKMan et Debian ;

vérification unpack200 : avertit l'utilisateur sur le JDK14+ ;

mise à jour de l'installateur de Mac OS X qui était défaillant sur Big Sur.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la nouvelle version de NetBeans, NetBeans 12.2 ?

Utilisez-vous NetBeans ? Quelle comparaison faites-vous avec les autres EDI Java ?

NetBeans a-t-il encore des chances de s'imposer comme un standard dans la communauté Java ?



Voir aussi



Apache annonce la disponibilité de la version 10.0 de l'EDI NetBeans qui intègre un support pour le JDK 11, JUnit 5, PHP, JavaScript et Groovy



NetBeans : Oracle souhaite passer la gestion de l'EDI Java open source à Apache, une proposition a été soumise par le géant des bases de données



La version stable d'Apache NetBeans 9.0 est disponible : un aperçu des principales nouveautés de l'EDI Java



Oracle annonce la sortie officielle de Java 10, ce qui signifie la fin des mises à jour et correctifs de sécurité gratuits pour Java 9 NetBeans est un environnement de développement intégré (EDI) dont le développement a commencé en 1996, sous le nom de Xelfi. NetBeans un EDI complet, gratuit et à code source ouvert, destiné aux développeurs de logiciels Java pour créer des applications multiplateformes de bureau, mobiles et Web basées sur les standards de l'industrie en utilisant les dernières technologies. Ses premières versions ont été éditées par Sun Microsystems, puis par Oracle, après le rachat de Sun Microsystems en 2009. Oracle a continué le développement jusqu’en 2016 avant de décider de confier la gestion de l'EDI à la fondation open source Apache.La fondation open source a poursuivi le développement de l'EDI et Apache NetBeans 9.0 est la première version sous sa tutelle publiée en juillet 2018. Apache vient de publier NetBeans 12.2, après la version 12.1 en septembre dernier. Cette nouvelle version ajoute plusieurs nouveautés à l'EDI open source et fait quelques mises à jour dans les différentes bibliothèques. Cela inclut la prise en charge de fonctionnalités Java propres aux JDK 14 et 15, l'ajout de l'éditeur Java et débogueur Java dans Visual Studio Code (VS Code), de nouvelles fonctionnalités pour JavaFX et Java Web, etc. Voici un aperçu des changements dans NetBeans 12.2.VSNetBeans, l'extension Apache NetBeans pour Visual Studio Code, est un outil de promotion créé par la communauté Apache NetBeans pour les utilisateurs de VS Code. Le support complet de l'édition et du débogage Java est fourni par VSNetBeans directement dans votre environnement VS Code. En utilisant VSNetBeans, vous utilisez les mêmes outils Java que ceux qui font partie d'Apache NetBeans, de sorte que l'équipe de l'EDI espère que VSNetBeans fournira une nouvelle voie de retour au projet Apache NetBeans.VS Code supporte déjà Java, grâce à une extension créée par Red Hat, mais, selon l'équipe de NetBeans, il manque à cette extension les fonctionnalités suivantes que VSNetBeans fournit d'emblée :Source : Apache NetBeans 12.2 Que pensez-vous de la nouvelle version de NetBeans, NetBeans 12.2 ?Utilisez-vous NetBeans ? Quelle comparaison faites-vous avec les autres EDI Java ?NetBeans a-t-il encore des chances de s'imposer comme un standard dans la communauté Java ?